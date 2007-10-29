У Черновецького народився онук

27 жовтня у Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО народився онук, якого назвали Іваном.

Як повідомляє газета "Хрещатик" сьогодні, Іван - третя дитина у сім’ї доньки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Христини та її чоловіка, зараз депутата Київради В’ячеслава СУПРУНЕНКА.

Як розповів виданню заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, двох старших дітей Христина та В’ячеслав назвали на честь батька і матері Христини - Леонід і Аліна. А новонародженому хлопчику дали ім’я Іван, на честь батька В.СУПРУНЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є ще один онук, якого назвали на його честь - Леонідом. Хлопчик народився 7 листопада 2006 р. у сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Степана (також депутата Київради) та його дружини Жанни.