ДТП на трасі Ялта-Севастополь: 8 постраждалих

У Криму в дорожньо-транспортній пригоді за участю трьох автомобілів травмовано 8 людей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління Державтоінспекції в АРК, аварія відбулася на 17-у кілометрі автошляху Ялта-Севастополь.

Водій «Toyota Land Cruiser Prado» перевищив швидкість, не впорався з управлінням, в результаті автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілями «Volkswagen Passat» і ВАЗ-2107.

В результаті ДТП постраждали водій і чотири пасажири «Фольксвагена» (зокрема дитина 2001 року народження), а також водій ВАЗ і двоє підлітків-пасажирів цього автомобіля. Постраждалих доставлено в Лівадійську лікарню.