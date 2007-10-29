Янукович ліквідував Київський інститут економіки і фінансів

12:05, 29 жовтня 2007
Суспільство
1295

Текст розпорядження - на офіційному сайті ВР

Віктор ЯнуковичКабінет Міністрів України розпорядженням № 910-р від 24 жовтня 2007 року ліквідував Київський інститут економіки і фінансів, який працював на базі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Водночас студенти Київського інституту економіки і фінансів продовжать навчання в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter