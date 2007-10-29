Погода на 30 жовтня - 4 листопада

В останні дні жовтня погода в Україні не зміниться: хмарно, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, подекуди невеликий дощ завтра, 30 жовтня, буде лише у східній частині та в Криму.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 8-13°; в Криму, Приазов`ї та на Закарпатті вночі 6-11°, вдень 14-18°.

31 жовтня -1 листопада хмарно з проясненнями. 31 жовтня в Криму та Приазов`ї, а вдень і у західних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. 1 листопада вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни невеликі дощі.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла; у південній частині вночі 5-10°, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

2-3 листопада без істотних опадів, лише 2 листопада на Лівобережжі, а вночі 3 листопада у східних областях невеликий дощ.

Температура суттєво не зміниться, лише вдень 3 листопада знизиться до 3-9° тепла, у південній частині до 7-13°.

4-8 листопада нестійка погода. Часом дощі (подекуди, крім півдня, з мокрим снігом).

Температура 4 листопада суттєво не зміниться, надалі поступово знизиться вночі до 0-6° морозу, на півдні до 3° тепла - 3° морозу; вдень у північній половині до 4° тепла - 2° морозу, на решті території до 3-9° тепла, в Криму 7-12°.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі становитиме 2-4° тепла, вдень 10-12°, по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

31 жовтня - 1 листопада хмарно з проясненнями. 31 жовтня без опадів, 1 листопада невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

2-3 листопада у столиці та області без істотних опадів. Температура суттєво не зміниться, лише вдень 3 листопада знизиться до 4-9° тепла.