Азаров збирається реанімувати переговори по ЄЕП

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сподівається, що переговори про створення Єдиного економічного простору, перервані в 2005 році, будуть відновлені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я сподіваюся, що ми ці переговори відновимо», - підкреслив віце-прем`єр, зазначивши, що ЄЕП для України досить перспективно і вигідно.

М.АЗАРОВ відзначив інтерес України до договору про створення митного союзу Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), підписаному на початку жовтня президентами Росії, Білорусі і Казахстану.

«Поставлено завдання за три роки повністю створити договірно-правовий простір і повністю забезпечити єдиний економічний простір, здається, шести країн, які входять до ЄврАзЕС», - зазначив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Президенти Білорусі, Казахстану, Росії і України 23 лютого 2003 року заявили про намір формування Єдиного економічного простору. 19 вересня 2003 року було підписано угоду про формування ЄЕП.

Євразійське економічне співтовариство - міжнародна організація, до складу якої входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Таджикистан і Республіка Узбекистан. Вірменія, Молдова і Україна володіють статусом спостерігача при Євразес.