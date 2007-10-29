DE PHAZZ дасть прес-конференцію

1 листопада 2007 р. в 10.00 в приміщенні Національного палацу «Україна» (вул. Б.Васильківська, 103) відбудеться прес-конференцію за участю групи DE PHAZZ (Німеччина).

Прес-конференція присвячена великому концертному туру групи по містах України з новою концертною програмою DAYS OF TWANG. Побачити і почути своїх улюбленців можна буде 27 жовтня в Львові, 29 жовтня в Дніпропетровську, 30 жовтня в Харкові, 4 листопада в Луганську, 5 листопада в Донецьку, 7 листопада в Сімферополі. У Києві концерт відбудеться 1 листопада в 19:00 на сцені Міжнародного Центру культури і мистецтв (Жовтневий палац). Генеральний партнер концерту - торгова марка «Medoff», офіційний партнер проекту - «Єврокар».

У прес-конференції беруть участь:

учасники групи DE PHAZZ:

- Pit Baumgartner

- Barbara Lahr

- Karl Frierson

- Ralf Gustke

- Otto Engelhard

- Dorit і Bettina Donneberger

- представник ТМ «Medoff»

- представник «Єврокари»

- представник концертного агентства Prеmium Sound.

На прес-конференції проводитиметься акредитація ЗМІ на концерт.

Додаткова інформація і акредитація на прес-конференцію у прес-аташе, Юрія Гулевіча за тел.: 067-4480535 або e-mail: yurik76@list.ru