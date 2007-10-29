У Запоріжжі викрали дочку відомої спортсменки

У Запоріжжі викрадена дочка чемпіонки Європи, неодноразового призера Чемпіонату світу, фіналістки Олімпійських ігор з плавання Світлани Бондаренко.

Як повідомила «Главреду» сама Бондаренко, ще 5 жовтня вона звернулася в запорізьку міліцію із заявою про те, що її 15-річну дочку переслідує дорослий чоловік. І попередила про можливий злочин.

Не зважаючи на це попередження, правоохоронні органи не вжили всіх належних заходів. В результаті дівчинка пропала. Бондаренко звернулася в різні відомства за допомогою і передала орієнтування на дочку в прикордонну і митну служби. Спортсменка побоюється, що Юлію Бондаренко можуть вивезти за кордон.