Гран-прі “Молодості” поїде до Ізраїлю

15:50, 29 жовтня 2007
Суспільство
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У Києві роздали нагороди 37-го кінофестивалю

Гран-прі 37-го Міжнародного київського кінофестивалю “Молодість” отримав фільм “Мандри оркестру” ізраїльського режисера Ерана КОЛІРІНА.

Ізраїльський режиссер Еран Колірін демонструє свої призи
Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо на урочистій церемонії закриття фестивалю, яка відбулася 28 жовтня в палаці “Україна”.

Статуетку “Скіфський олень” та диплом на 10 тис. дол. ізраїльському митцю вручив голова журі фестивалю іранський режисер Мохсен МАХМАЛЬБАФ. Разом з тим спеціальний приз журі отримав фільм “Каліфорнійська мрія” режисера Крістіана НЕМЕСКУ з Румунії.

Приз за кращий повнометражний ігровий фільм та 2 тис. 500 дол. отримав фільм Флоріана ҐААҐА «Холтрейн» (Німеччина/Польща).

Приз імені Іва Монтана кращому молодому актору чи актрисі у розмірі 1000 євро отримала росіянка Анна БЕГУНОВА за роль у фільмі «Жорстокість» режисера Марини ЛЮБАКОВОЇ.

Призом $1000 за кращий фільм програми „Панорама українського кіно 2006-2007” було нагороджено фільм «Вільний Сашко» В’ячеслава КАТЕЛЕВСЬКОГО.

А призом «За внесок в розвиток українського кіно» від Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», головою наглядової ради якого є Катерина ЮЩЕНКО, нагороджено Ганну ЧМІЛЬ – голову Державної служби кінематографії України.

 

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