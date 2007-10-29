Киргизії сподобалися пропозиції України

Киргизія позитивно оцінила пропозиції України, отримані в ході засідання Робочої групи зі вступу України до Світової організації торгівлі, яке з 25 жовтня проходило в Женеві.

Про це УНІАН повідомив керівник Торговельно-економічної місії Посольства України в Швейцарії Володимир БАЛУТА.

Він зазначив, що сам не брав участь у переговорах, проте проінформований про те, що «пропозиції, які почула Киргизія від України, їй сподобалися, й вони (Киргизія - УНІАН) просять розробити ці пропозиції й направити для розгляду».

При цьому В.БАЛУТА зазначив, що досягнуто домовленість про продовження українсько-киргизьких переговорів, проте Киргизія поки не зняла питання про борги.

В.БАЛУТА також повідомив, що чергове засідання Робочої групи щодо вступу України до СОТ завершилося.

Представники Торговельно-економічної місії Посольства в Швейцарії беруть участь у переговорах щодо вступу України до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ повідомив, що доручив українській делегації на переговорах щодо вступу України до СОТ у Женеві погодитися з умовами, що висуваються Киргизією.

Киргизія заявляє, що врегулювання питання боргу України перед Киргизією в розмірі понад 27 млн. дол., що залишився з часів СРСР і визнаний Киргизією як недержавний борг України, тільки сприятиме прогресу в переговорному процесі в рамках робочої групи щодо вступу України до СОТ.

*** Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.