Кращий у райвідділі дільничний торгував наркотиками

У Криму засуджено трьох міліціонерів-«оборотнів», які торгували наркотиками.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АР Крим, в Управління внутрішньої безпеки кримського Главку міліції звернувся житель Ленінського району. Раніше судимий за крадіжки, чоловік розповів, що місцеві правоохоронці шляхом шантажу і погроз змушують його торгувати наркотиками. Під час слідства було встановлено, що одним з учасників злочинної групи був 36-річний дільничний, визнаний кращим у райвідділі. Очолював групу 26-річний оперативник, який, як і його 25-річний напарник, несли службу у відділі з боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Під час перевірки діяльності цієї злочинної групи було виявлено 8 епізодів торгівлі наркотиками на суму більш як 50 тис. доларів.

У даний час старшому групи вироком суду винесено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, двом його спільникам по 5 і 6 років. Всі троє перебувають у слідчому ізоляторі міста Сімферополя.

Вирок оскаржується в апеляційному суді.