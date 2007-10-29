Черновецький каже, що він не зовсім звичайна людина

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що в Києві жодних проблем з теплопостачанням не може бути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи поширену в ЗМІ заяву АЕК «Київенерго» про те, що через борги Київ може бути відключений від тепла.

«Жодних проблем з теплом у Києві, доки я живий, не буде. Я повністю володію ситуацією, і нічого такого не передбачається. А такі питання вносять дисонанс у все, що я роблю», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, в бюджеті столиці є гроші, і Київ розраховується за все, що він винен.

«А якщо є провокаційні речі, то мені це зрозуміло, бо боротьба зі мною має місце, оскільки я не зовсім звичайна людина, і таких як я, зазвичай дістають», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня на прес-конференції голова правління АЕК «Київенерго» Борис ЯЩЕНКО заявив, що "Київенерго" не виключає можливих перебоїв подачі тепла через невиплати Київміськдержадміністрацією компенсації різниці між тарифами і вартістю виробництва тепла, внаслідок чого компанія не зможе розрахуватися за одержаний природний газ.

За його словами, тільки за 8 місяців цього року внаслідок встановлення тарифів на теплову енергію на рівні нижчому за собівартість збитки від виробництва теплової енергії становили більш як 320 млн. грн. У даний час КМДА компенсувала втрати "Київенерго" в розмірі 136 млн. грн.