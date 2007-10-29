Бойко: завтра Газпром заплатить, ми повернемо, і на цьому, мабуть, покінчимо

ВАТ «Газпром» 30 жовтня здійснить авансовий платіж за транзит російського газу по території України, повідомив журналістам міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.

"Ми закінчуємо згідно з графіком весь цей ланцюжок розрахунків. Завтра (30 жовтня - УНІАН) буде здійснений авансовий платіж з боку "Газпрому" за транзит, ми його повернемо як оплату за газ і на цьому, мабуть, ми закінчимо всю оплату газу, який знаходиться в наших сховищах", - сказав міністр на прес-конференції в Києві у понеділок.

Як повідомлялося, 2 жовтня "Газпром" заявив про існування заборгованості України за газ у розмірі більш як 1,3 млрд. дол. і попередив про скорочення постачань газу для України у разі непогашення боргу до 1 листопада 2007 року.

9 жовтня в Москві глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО підписали угоду про врегулювання заборгованості за поставлений в 2007 році газ до України. Угода укладена між господарюючими суб`єктами, в документі підтверджений об`єм заборгованості (1,3 млрд. дол.) і визначена схема, що передбачає погашення боргу до 1 листопада ц.р.

НАК «Нафтогаз України» має намір погасити заборгованість перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» у розмірі 700 млн. доларів за рахунок отримання авансового платежу від ВАТ «Газпром» (Росія) за послуги з транспортування російського природного газу по території України в четвертому кварталі 2007 року в сумі 500 млн. доларів, а також за рахунок залучення кредитних коштів.