Українські спецслужби вчаться шукати ядерні заряди в потоці контрабанди

У ході міжнародного навчання “Східний щит-2007” відпрацьовується взаємодія правоохоронців у процесі попередження незаконного обігу компонентів зброї масового знищення (ЗМЗ).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, навчання проходить у рамках Ініціативи з безпеки нерозповсюдження (ІБН) з 29 по 31 жовтня 2007 року в Одесі під егідою Антитерористичного центру при СБ України. Організаторами навчання виступили спецслужби та правоохоронні органи України, Польщі та Румунії. Крім того, участь у ньому візьмуть спостерігачі із 26 країн світу.

З української сторони заходи організовані Антитерористичним центром при СБУ, Службою зовнішньої розвідки та Державною прикордонною службою України.

Головною метою “Східного щита-2007” є відпрацювання механізму міждержавної взаємодії та координації відповідних структур та відомств у виявленні та припиненні незаконного обігу компонентів зброї масового знищення (ЗМЗ). План навчання включає відпрацювання комплексу заходів з перехоплення підозрілих вантажів під час їх перевезення морським, повітряним, залізничним та автомобільним транспортом в умовах можливого використання терористами ЗМЗ чи її компонентів, вдосконалення системи обміну інформацією між правоохоронними органами Грузії, Румунії, України, Болгарії, Молдови та Польщі, які є учасниками навчань.

ІБН як елемент стратегії превентивної боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення (ЗМЗ) передбачає партнерство держав, які мають розробити низку економіко-правових, дипломатичних, військових (розвідувальних) та інших засобів, спрямованих на запобігання переміщенню ЗМЗ, систем її доставки і відповідних матеріалів, що можуть бути розповсюджені на морі, в повітрі та на землі. Така співпраця відповідає змісту нещодавніх заяв країн Європейського Союзу щодо попередження розповсюдження ЗМЗ, систем їх доставки та відповідних матеріалів.

Україна приєдналась до Ініціативи у вересні 2004 року.