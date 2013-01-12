Агентство Fitch підтвердило рейтинг дефолту «Нафтогазу»

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Рейтинг облігацій компанії на 1,595 млрд дол., які мають гарантію від держави, підтверджено на рівні «B».

Згідно з повідомленням, рейтинги «Нафтогазу» продовжують відображати думку Fitch, що дефолт є реальною можливістю, зважаючи на збереження слабкості бізнесу і фінансового становища компанії, а також враховуючи залежність, що зберігається, компанії від держави, її єдиного акціонера у плані своєчасної фінансової підтримки. Агентство також вважає, що фінансове становище компанії може погіршитися у майбутньому, зважаючи на очікуване зниження обсягів транзиту газу.

«Одним з ключових побоювань стосовно «Нафтогазу» є невідповідність між цінами на газ, що імпортується і поставляється російським ВАТ «Газпром», і регульованими тарифами на газ для компаній теплопостачання в Україні», - зазначається у повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що агентство негативно розглядає загальну невизначеність стосовно можливої реорганізації «Нафтогазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні 2012 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз України» в іноземній і національній валюті на рівні «ССС».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.