Банда, що грабувала далекобійників, намагалася відкупитися при затриманні

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в області.

Як уточнили в облУВС, «оперативники протягом місяця стежили за зловмисниками й цього тижня затримали на місці злочину при пограбуванні водія вантажного автомобіля з Придністров`я». «Нападали й грабували бандити перш за все водіїв вантажних автомобілів, що прибувають з інших регіонів, які зазвичай не викликали міліцію, не витрачали час на написання заяв, а виїжджали за маршрутом або до себе на батьківщину», - додали в міліції.

Зловмисники вночі нападали на водіїв-далекобійників й забирали великі суми грошей - від 50 до 250 тис. грн. При грабежах члени ОЗУ застосовували методи конспірації й розставляли спостерігачів на трасі.

Правоохоронці встановили причетність членів цієї організованої злочинної групи до скоєння 16 розбійних нападів. «До складу угрупування входили двоє кавказців, один уродженець Бессарабії й 60-річний одесит на прізвисько «Дід», який працював таксистом і налагодив злочинну схему. Раніше він був зв`язковим у місцевого кримінального авторитета й опікував шахраїв, які промишляли на автовокзалі», - повідомили в міліції.

У облУВС також зазначили, що рекетири намагалися відкупитися від групи захоплення, пропонуючи співробітникам спецпідрозділів «вирішити питання на місці».

За фактами розбійних нападів почато кримінальне провадження за ознаками статті 187 (розбій, вчинений групою осіб) КК України.