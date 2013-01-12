ЗМІ: У Мексиці шукають дружину вбитого українського туриста

Про це пише сьогодні ”Комсомольская правда в Украине”.

”Мексиканська поліція офіційно не підтвердила, що загиблий на південному сході Мексики турист - 25-річний громадянин України Олександр Батичко, про що повідомляла місцева преса”, - сказав виданню консул України в Мексиці Артем Воробйов.

”Ми зв`язалися з рідними Олександра й попросили їх надіслати фотографії та особливі прикмети молодої людини. Ці дані передали місцевим поліцейським, але вони ще не повідомили результати. Як і залишається невідомою й причина смерті - поліцейські, посилаючись на таємницю слідства, не повідомляють ніяких подробиць справи. А висновок про те, що знайдений мертвим саме Олександр, поліцейські зробили після того, як встановили, що громадянин України орендував автомобіль, поряд із яким знайдено тіло”, - зазначив консул.

Водночас, за словами А.Воробйова, досі не вдається знайти й супутницю Олександра - Марину, з якою він прибув до країни, але й стверджувати те, що Олександр живий і здоровий і це не його тіло знайшли в мексиканській глибинці, ніхто не береться - за цей час хлопець не з’являвся й не виходив на зв`язок навіть із родичами.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на РІА «Новости», українського туриста було знайдено мертвим у штаті Юкатан на південному сході Мексики. За даними правоохоронних органів, його могли вбити через велику суму готівки. За інформацією прокуратури Юкатану, тіло 25-річного Олександра Батичка зі слідами насильства було виявлено в орендованій ним машині на одній із доріг Юкатану. Поліції вдалося з`ясувати, що молодий чоловік узяв автомобіль на прокат наприкінці грудня, щоб проїхатися низкою археологічних зон півострова Юкатан. За оренду він розплатився готівкою, а в його сумці службовці фірми бачили велику суму грошей.

О.Батичко приїхав до Мексики на відпочинок і зупинився в Плайя-дель-Кармен у сусідньому з Юкатаном штаті Кинтана-Роо, де й орендував машину.

Поліція з`ясовує обставини загибелі громадянина України. Одна з основних версій - напад із метою пограбування, оскільки велика сума грошей убитого зникла.