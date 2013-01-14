У зіткненні легковика й автобуса загинули троє людей

08:23, 14 січня 2013
Суспільство
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На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: загинуло троє осіб.

ДТП

Вчора на автошляху Полтава – Олександрія поблизу с. Терентіївка Полтавської області сталося зіткнення легкового автомобіля та рейсового автобуса.

Внаслідок дорожньо-транспортної події у легковику загинуло троє осіб та 1 особа у важкому стані госпіталізована, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пасажири автобуса не постраждали.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Полтавській області.

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