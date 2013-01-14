Членам київської банди грабіжників винесли вирок

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, громадянин України у січні 2010 року створив та очолив банду, до складу якої увійшли ще троє молдаван.

Діяльність злочинної групи була спрямована на вчинення нападів та заволодіння майном киян і жителів Київщини, які мешкають у приватних будинках.

До вчинення нападів бандити ретельно готувалися, об’єкт злочину визначали за зовнішнім виглядом будинку та у подальшому деякий час вели візуальне спостереження за його власниками.

Людям вони погрожували вогнепальною зброєю з глушником та зв’язували їх мотузками і пластмасовими хомутами, придбаними заздалегідь.

За чотири місяці банда заволоділа майном на загальну суму майже 4,5 млн грн.

Незважаючи на те, що зловмисники застосовували заздалегідь продумані заходи конспірації, їх було встановлено, у тому числі, за відеозаписами одного із київських супермаркетів, де вони неодноразово купували мотузки, якими зв’язували потерпілих.

Керівника банди та двох її членів засуджено до 12 років позбавлення волі кожному, ще одному призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

У кримінальній справі було проведено понад 100 судових експертиз, у тому числі молекулярно-біологічну, цитологічну, фізико-хімічну, експертизу ДНК аналізу, волокон і волокнистих матеріалів.