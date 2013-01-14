На Харківщині через залишений на плиті чайник вибухнув газ

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, повідомлення про вибух газу у квартирі на другому поверсі надійшло 13 січня о 18:40.

За попередніми даними, власник квартири, чоловік 1972 року народження, залишив без нагляду чайник на газовій плиті. Вода із чайника загасила вогонь конфорки, внаслідок чого в кухні утворилася вибухонебезпечна концентрація газу.

Господар у момент вибуху перебував в іншій кімнаті, тому не постраждав. Внаслідок вибуху було пошкоджено скло двох вікон. Конструктивні елементи квартири та будинку не пошкоджені. Потреби у відселенні мешканців будинку немає. Пожежі не відбулося.

На місці пригоди працював черговий підрозділ Державної служби цивільного захисту з Куп’янська, міліція та аварійна ланка Куп’янської філії компанії «Харківгаз».

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх місяців в Харкові в житлових будинках сталося два вибухи газу.

4 вересня в Харкові в 9-поверховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

16 грудня у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку в Харкові стався вибух газу. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Кількох із них із травмами різних ступенів тяжкості було госпіталізовано. За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу у 4-х квартирах.