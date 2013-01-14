Суд зобов'язав тюремників привезти Павличенків на допит

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегії з кримінальних справ Апеляційного суду Києва Олександр Дзюба, задовольнивши таким чином клопотання державного обвинувачення.

Як зазначається в ухвалі, суд зобов’язав управління Державної пенітенціарної служби у місті Києві та Київській області 23 січня об 11.00 доставити підсудних до зали засідання Апеляційного суду столиці для проведення їхнього допиту та дослідження матеріалів справи у частині показів засуджених, які вони надавали у суді першої інстанції.