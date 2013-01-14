Суд зобов'язав тюремників привезти Павличенків на допит
11:39, 14 січня 2013Суспільство
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Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Дмитру та Сергію Павличенкам.
Суд вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду апеляційної скарги на вирок Павличенкам / Фото : Олена Білозерська. poryad.com
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегії з кримінальних справ Апеляційного суду Києва Олександр Дзюба, задовольнивши таким чином клопотання державного обвинувачення.
Як зазначається в ухвалі, суд зобов’язав управління Державної пенітенціарної служби у місті Києві та Київській області 23 січня об 11.00 доставити підсудних до зали засідання Апеляційного суду столиці для проведення їхнього допиту та дослідження матеріалів справи у частині показів засуджених, які вони надавали у суді першої інстанції.
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