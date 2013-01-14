Юнак постраждав від вибуху, відкриваючи газовий балон молотком

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ТУ МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, вчора, 13 січня, 19-річний онук зголосився допомогти діду відкрити вентиль газового балону, який був занадто міцно закручений. Голіруч у парубка не вийшло і він скористався молотком.

Після чергового удару вентиль піддався і пустив газ, однак хлопець по інерції вдарив ще і від іскри стався спалах повітряно-газової суміші, загорілися фіранки та стеля. Молодик отримав серйозні опіки та госпіталізований до Черняхівської Центральної районної лікарні у тяжкому стані. Вогнем знищено домашнє майно та вікна в кімнаті.