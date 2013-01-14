Грабіжників «ювелірки» міліціонери вирахували за знервованістю

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як поінформували в міліції, розбійний напад було вчинено в Деснянському районі столиці - до ювелірної крамниці на вул. Драйзера увірвалася група молодиків у саморобних масках. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, жінці-продавцеві та майстрові з ремонту ювелірних виробів, які на той момент єдині знаходилися в приміщенні магазину, зловмисники швидко скинули вміст кількох вітринних полиць до поліетиленових пакетів та зникли з крамниці.

За викликом на місце скоєння злочину негайно прибули керівництво Деснянського районного управління, слідчо-оперативні групи ГУМВС України в м. Києві та Деснянського РУ. По району одразу було введено оперативний план «Перехоплення», до пошуку грабіжників залучено всі патрульні наряди, які на той час відпрацьовували районні території.

Невдовзі наряд полку міліції особливого призначення «Беркут» помітив у дворі одного з будинків на вулиці Милославській (на відстані приблизно 5 км від місця скоєння злочину) позашляховик з державними автомобільними номерами Республіки Молдова, пасажири якого поводилися вкрай знервовано. Побачивши міліцію, вони спробували втекти, проте були затримані. В салоні автомобіля виявлено пакети з золотими прикрасами.

Підозрюваних у вчиненні розбійного нападу доставлено для попереднього допиту до Деснянського райуправління міліції. Позашляховик відправлено на штрафмайданчик. Наразі ведеться ретельний облік викрадених у магазині виробів, а також тих, що було знайдено в машині затриманих, сума нанесених збитків встановлюється.

Інформацію про злочин внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України. Деснянським РУ ГУМВС України у м. Києві розпочато досудове розслідування, підозрюваних у розбійному нападі затримано у порядку ст.208 КПК.

Проводиться перевірка на причетність затриманих до аналогічних злочинів як на території столиці, так і держави в цілому.