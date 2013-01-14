У Росії поліція вбила чоловіка, який стріляв по вікнах дитячого садка

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, сьогодні вдень при затриманні було застрелено жителя міста Салават 50-річного Раміля Муратшина. За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації у Республіці Башкортостан проводиться дослідча перевірка.

«За попередніми даними, Р.Муратшин вранці 14 січня 2013 року з вікна своєї квартири зробив постріл у бік будівлі дитячого садка № 11 міста Салават, розбивши скло віконного отвору. Одна з виховательок дитячого садка дістала різану рану осколками скла. Співробітниками поліції було виставлено оточення і здійснено штурм квартири зловмисника», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що той, хто стріляв, чинив збройний опір співробітникам поліції.

Зараз встановлюються всі обставини події, причини смерті Р.Муратшина і правомірність дій спецслужб. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.