«Укртелеком» за тиждень змінить тарифи

Зокрема, з 21 січня буде більш ніж на 70% підвищено тариф на дзвінки з фіксованої мережі компанії на мережу мобільного зв'язку дочірньої компанії «Укртелекому» - ТОВ "Тримоб" - з 0,25 грн/хв. до 0,43 грн/хв. (із ПДВ).

При цьому компанією знижено тариф на міжміські дзвінки на фіксованій мережі (з фіксованого на фіксований телефони) в робочі дні з 0,48 до 0,43 грн/хв.

Крім того, з 0,96 грн/хв. до 1,2 грн/хв. із 21 січня підвищується тариф на дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв'язку іншого оператора телекомунікацій при наданні послуги через міжнародну станцію «Укртелекому», на мережі операторів мобільного зв'язку.

Тарифи на дзвінки з мережі фіксованого зв'язку «Укртелекому» на мережі операторів мобільного зв'язку залишилися незмінними (1,2 грн/хв.), за винятком мережі «Голден телеком» (входить до бізнес-одиниці «Вимпелком» в Україні, працює під ТМ «Київстар»), де тариф знижується з 21 січня до 1,08 грн/хв.

Із 21 січня «Укртелеком» також у 6,25 раза підвищує тарифи на додаткові послуги міжміського телефонного зв'язку за попереднім замовленням: виклик абонента по третьому з п'яти вказаних у замовленні номерів (до 3 грн), виклик абонента по четвертому й п'ятому номерах (до 6 грн), виклик певної особи (до 6 грн), надання розмови в призначений абонентом час (до 6 грн). У такій же пропорції зросте й тариф на запрошення в переговорний пункт особи для ведення міжміської телефонної розмови (до 15 грн), тариф на довідку про номер телефону в іншому населеному пункті (до 9 грн).

«Укртелеком» також із 21 січня запроваджує тарифи на міжміські дзвінки на мережі за попереднім замовленням (раніше відсутні), які встановлено у розмірі 3 грн/хв. на фіксованій мережі і 3,60 грн на мережі мобільних операторів.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (понад 1,5 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ «ЄСУ» (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн грн.