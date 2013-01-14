Нацбанк оголосив про смерть проблемного банку

Як йдеться в повідомленні, рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку затверджено постановою НБУ від 9 січня ц.р. і рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 10 січня.

Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку призначено Олександра Курінного, провідного фахівця з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження планів врегулювання Фонду.

Відповідно до повідомлення, вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів із дня публікації відомостей про ліквідацію. Виплати відшкодувань вкладникам банку проводитимуться відповідно до загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування за рахунок Фонду, з 15 січня до 22 лютого 2013 року - через установи банку «Хрещатик», або надалі - за індивідуальним зверненням до Фонду.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2012 року Фонд ухвалив рішення про введення тимчасової адміністрації та призначенні своєї уповноваженої особи в «Ерде Банку» строком на 3 місяці – до 29 січня 2013 року. В період дії тимчасової адміністрації вкладники «Ерде Банку» могли отримувати свої кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день ухвалення рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. грн. Фонд також оголошував про пошук потенційних інвесторів для банку, пропонуючи декілька можливих способів виведення банку з ринку, в т.ч. відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку, повний продаж банку або створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань «Ерде Банку».