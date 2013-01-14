Маріупольським педофілам, які розбестили 200 дівчаток, дали 11 років тюрми

У Донецькій області вироком Іллічівського районного суду м. Маріуполя двох підприємців визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених дев'ятьма статтями Кримінального кодексу України, включаючи зґвалтування, розбещення неповнолітніх, виготовлення і збут порнографії, утримування місць розпусти, і засуджено до 11 років позбавлення волі кожен.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прокуратурі Донецької області.

У прокуратурі нагадали, що 51-річний і 56-річний жителі Маріуполя впродовж двох років утримували кімнату в нічному клубі, де займалися розбещенням неповнолітніх. За час злочинної діяльності засуджених у цій кімнаті побувало близько 200 дівчаток віком від 11 до 15 років. Жертвами педофілів в основному ставали діти з неблагополучних сімей.

При обшуку в приміщенні нічного клубу в жовтні 2010 року були виявлені наркотики, порнографічну продукцію і зброю. Обох фігурантів було затримано.

У травні 2011 року прокуратурою Донецької області затверджено обвинувальний висновок і справу було направлено до суду для розгляду по суті.

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Підприємців судили за ч. 3, 4 ст. 152 (зґвалтування), ч.1, 2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч. 1 ст. 155 (статеві стосунки з особами, які не досягло статевої зрілості), ч. 3 ст. 301 (виготовлення, збут і поширення порнографічних предметів), ч. 3 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти), ч. 3,4 ст. 303 (сутенерство або залучення особи до заняття проституцією), ч. 1, 2 ст. 304 (залучення неповнолітніх до злочинної діяльність), ч. 2 ст. 309 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами) КК України.