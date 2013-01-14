За грудень 2012 року в Україні зібрали трохи більше 3 тисяч легкових авто

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, найбільше скоротилося виробництво легкових автомобілів – на 28,6%, до 69 687 штук. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3235 штук, автобусів – на 10,1%, до 3359 штук.

В "Укравтопромі" також зазначили, що в грудні 2012 року в Україні було вироблено 3491 автотранспортний засіб, що на 38,8% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 58,3% менше, ніж у грудні 2011 року.

При цьому виробництво легкових автомобілів становило 3 065 одиниць (60,5% проти грудня 2011 року), автобусів – 145 одиниць (58,2% проти грудня 2011 року). Разом з тим, виробництво комерційних автомобілів становило 281 одиницю, що на 29,5% більше, ніж у листопаді 2012 року, і на 12% більше, ніж у грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році частка автомобілів і автобусів, виготовлених вітчизняними підприємствами, на первинному ринку нового автотранспорту становила 20%, що на 8% менше від результату попереднього року.

При цьому автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій операцій з легковими і комерційними автомобілями, у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 22% - до 363,2 тис. одиниць. У частині продажів нових комерційних автомобілів провідними марками стали ГАЗ – 3,1 тис. одиниць, FIAT – 3,1 тис., Volkswagen – 3,03 тис., Renault – 2,2 тис. і FORD до 1,4 тис.

На ринку автобусів упевнено лідирує вітчизняний бренд ЛАЗ – 1,2 тис. одиниць, російський ПАЗ – 541 автобус, запорізький I-VAN з річним показником 517 одиниць, російський ГАЗ – 494 одиниць, а також українська марка «Рута» – 323 автобуси.