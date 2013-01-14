В Ужгороді невідомі напали на обласного суддю

Про це повідомляє прес-служба УМВС України у Закарпатській області.

"Сьогодні до чергової частини Ужгородського МВ надійшло повідомлення від мешканця Ужгорода, судді обласного Апеляційного судді про те, що на нього скоєно напад. На місце події виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що за результатами огляду місця події та попереднього опитування потерпілого було отримано словесний опис нападника.

Даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування. Попередньо злочин кваліфікують за ч.2 ст. 377 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо судді, народного засідника чи присяжного). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років. Триває досудове розслідування.