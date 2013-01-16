ЗМІ: відомого київського ресторатора звинувачують у фінансових махінаціях

Як повідомляє газета "Коммерсантъ Украина" (№3 від 16 січня), А.Задорожний залишив Україну близько півтора року тому, причини цього в "Козирній карті" не афішували.

Як пояснив виданню колишній менеджер мережі, проблеми у бізнесмена почалися після того, як влада Києва вимагала ліквідації всіх київських дебаркадерів, велика частина яких належала "Козирній карті".

"У мережі близько десяти акціонерів, причому деякі з них не фігурують у жодному документі. Задорожний був якоюсь сполучною ланкою між ними, а також публічною особою компанії. Саме на нього було оформлено велику частину кредитів, узятих для будівництва ресторанів на воді", - сказало джерело.

Коли дебаркадери виявилися під забороною, банки зажадали повернення кредитів, загальна сума яких оцінювалася в 75 млн грн. Після цього А.Задорожний вилучив значну суму з обороту компанії й зник у невідомому напрямку, стверджує співрозмовник видання.

Керуюча компанія, що належала А.Задорожному і володіла частками в деяких ресторанах мережі, була примусово ліквідована іншими акціонерами невдовзі після зникнення бізнесмена. "На сьогодні ресторани мережі об'єднує, по суті, лише бренд. Юридично її не існує", - зазначає джерело газети.

За допомогою ліквідації компанії акціонери забезпечили себе як від потенційних спроб А.Задорожного повернути частку в бізнесі, так і від можливих рейдерских атак, пише видання.

Крім того, за інформацією газети, СБУ звинувачує А.Задорожного у фінансових махінаціях за участю «Родовід Банку». В 2007 році бізнесмен узяв кредит у розмірі 5,25 млн дол. у банку під заставу власного ресторану "Дежа вю". Як пізніше встановили в СБУ, в липні-листопаді 2009 року А.Задорожний підробив цілий пакет документів, завдяки яким ресторан вартістю 62,8 млн грн був виведений із застави, а замість нього банку було передано підроблені документи на земельні паї.

Як повідомляють джерела "Ъ", акціонери мережі намагалися знайти А.Задорожного, використовуючи власні зв'язки в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Управління зі зв'язків із громадськістю МВС України поінформувало, що українська сторона передала Хорватії документи для екстрадиції співвласника мережі ресторанів "Козирна карта" А.Задорожного, проте остаточне рішення про екстрадицію ще не ухвалено.

У МВС розповіли, що А.Задорожний був оголошений у розшук 6 липня 2012 року за ініціативою СБУ, а 29 липня його заарештували в Хорватії.

"Його підозрюють у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Українська сторона документи передала, але остаточне рішення про екстрадицію ще не ухвалено", - повідомили в МВС.