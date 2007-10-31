Ющенко про канонізацію Петра Могили та румунське православ’я

У Бухаресті Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із Патріархом Румунської Православної Церкви Даніелем. Під час зустрічі Президент відзначив, що для українських православних є надзвичайно важливим тісне співробітництво між українським та румунським православ’ям, повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА.

Він привітав Патріарха з обранням на найвищий престол Румунської Православної Церкви.

Глава держави повідомив під час зустрічі, що «в Україні винятково позитивний резонанс отримала канонізація Румунською православною церквою Київського митрополита Петра Могили, яка відбулася за ініціативи і під Вашим покровительством», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що українська сторона розраховує, що Румунська Православна Церква й надалі сприятиме зближенню румунського і українського народів, а також збереженню і відродженню національних духовних традицій українців, які проживають в Румунії.