Міліція розслідуватиме погрози вбивством журналістці в Херсоні

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, до міліції звернулася 43-річна місцева жителька, старший редактор Херсонської обласної державної телерадіокомпанії із заявою, що їй погрожували вбивством. За її словами, в приміщенні одного з магазинів Херсона 54-річний житель цього ж міста, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, виражався на її адресу нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 КК України (погроза вбивством).