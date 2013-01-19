Міліція розслідуватиме погрози вбивством журналістці в Херсоні
17:15, 19 січня 2013Суспільство
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У Херсоні міліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз представнику ЗМІ.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, до міліції звернулася 43-річна місцева жителька, старший редактор Херсонської обласної державної телерадіокомпанії із заявою, що їй погрожували вбивством. За її словами, в приміщенні одного з магазинів Херсона 54-річний житель цього ж міста, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, виражався на її адресу нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 КК України (погроза вбивством).
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