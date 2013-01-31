Міністр оборони очолив українську військову делегацію в Таїланді

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, під час візиту глава українського оборонного відомства проведе переговори з міністром оборони Королівства Таїланд Маршалом авіації Сукумполом Суванататом.

Також плануються зустрічі П.Лебедєва з прем’єр-міністром Королівства Таїланд Їнглаком Чіннаватом, головнокомандувачем Королівської тайської армії генералом Прают Чан-Очєю.

В ході зустрічей з воєнно-політичним керівництвом Королівства Таїланд обговорюватимуться питання щодо перспектив двосторонньої співпраці в оборонній сфері, конкретних напрямів його подальшого розвитку. Зокрема, йтиметься про активізацію контактів на рівні воєнно-політичного керівництва країн, обмін досвідом з питань реформування збройних сил.

Програмою візиту також передбачено відвідування членами української військової делегації з’єднань та військових частин Королівської тайської армії, ознайомлення з інфраструктурою та об’єктами, зразками бойової техніки та озброєння.

Візит української військової делегації до Таїланду завершиться 1 лютого 2013 року.