П’яний гість попросив «потримати» пістолет і розстріляв господарів квартири

Як повідомили УНІАН в УМВС України у Чернівецькій області, до міліції надійшов сигнал, що в одному з будинків невідомий стріляв у людей з пістолета. Правоохоронці виявили господаря квартири із закривавленою рукою, його співмешканку - з гематомами на обличчі та зламаною щелепою, а також чоловіка із травмами голови.

За попередніми даними, 23-річний власник квартири та його співмешканка запросили у гості малознайомого 41-річного чоловіка. Під час пиятики господар показав гостю пневматичний пістолет, який той попросив "потримати". Але гість пістолет не просто взяв до рук, а почав стріляти по господарях – дівчині він вистрілив в обличчя, 23-річному молодику – в руку, третій же постріл він здійснив собі у скроню.

Постраждалу дівчину госпіталізовано. Життю зловмисника і господаря квартири нічого не загрожує.

Тривають слідчі дії. Порушено кримінальну справу.