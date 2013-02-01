ЗМІ: Фірташ купив у Хорошковського акції телеканалу «Інтер»
Власник Group DF Дмитро Фірташ реалізував опціон на покупку UA Inter Media Group Валерія Хорошковського.
Про це Forbes повідомили два незалежних один від одного джерела, близьких до керівництва UA Inter Media Group. Умови угоди, в тому числі і розмір придбаного пакета, не уточнюються.
U.A. Inter Media Group володіє контрольним пакетом акцій телеканалу «Інтер», їй належить ще 8 телеканалів, включаючи К1, К2, і «Мегаспорт». 27 січня 2009 Валерій Хорошковський повідомив в інтерв'ю «Українській правді», що Дмитро Фірташ володіє опціоном на покупку акцій UA Inter Media Group Limited.
Через півтора року, в червні 2010-го Хорошковський офіційно заявив, що готовий продати телеканал «Інтер», але тоді цього не сталося. Про те, що у Фірташа c 1 січня 2010 року був опціон на купівлю 50% акцій «Інтера», за даними сайту WikiLeaks, бізнесмен особисто повідомляв послу США.