ЗМІ: Фірташ купив у Хорошковського акції телеканалу «Інтер»

Про це Forbes повідомили два незалежних один від одного джерела, близьких до керівництва UA Inter Media Group. Умови угоди, в тому числі і розмір придбаного пакета, не уточнюються.

U.A. Inter Media Group володіє контрольним пакетом акцій телеканалу «Інтер», їй належить ще 8 телеканалів, включаючи К1, К2, і «Мегаспорт». 27 січня 2009 Валерій Хорошковський повідомив в інтерв'ю «Українській правді», що Дмитро Фірташ володіє опціоном на покупку акцій UA Inter Media Group Limited.

Через півтора року, в червні 2010-го Хорошковський офіційно заявив, що готовий продати телеканал «Інтер», але тоді цього не сталося. Про те, що у Фірташа c 1 січня 2010 року був опціон на купівлю 50% акцій «Інтера», за даними сайту WikiLeaks, бізнесмен особисто повідомляв послу США.