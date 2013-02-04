Рятувальники заспокоюють: рівень води в Дунаї поки не досяг критичного рівня

Рівень води в гирлі річки Дунай в районі містечка Вилкове в Одеській області станом на ранок понеділка, 4 лютого, піднявся через сильний вітер, проте поки що не досяг рівня виходу річки з берегів - до критичного рівня залишилося 45 см.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника Управління ДСНС в Одеській області Майя Гринько, спростувавши поширене 3 лютого повідомлення про вихід Дунаю з берегів унаслідок посилення північно-західного вітру.

Вона уточнила, що такі дані вимірів, зроблених в річці Дунай о 8-й ранку понеділка, та нагадала, що критична позначка в районі Вилкового Кілійського району становить 155 см.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 лютого, к прес-службі Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації повідомили, що через сильний північно-східний вітер рівень води в Дунаї в районі містечка Вилкове Кілійського району піднявся до 165 см над нульовою позначкою.