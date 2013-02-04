У Донецьку засудили бандитів, які напали на інкасаторів «Укрпошти»

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі прокуратури Донецької області, Апеляційний суд Донецької області залишив рішення суду першої інстанції без змін, і вирок про позбавлення свободи злочинців на 11 і 10 років набув законної сили.

У прокуратурі нагадали, що під час досудового слідства було встановлено, що зловмисники, згідно з наперед розробленим планом, на автодорозі у напрямі села Придорожнє Старобешівського району 15 листопада 2011 року скоїли розбійний напад на екіпаж інкасаторської машини «Укрпошти» і оволоділи майном Поштамту в сумі майже 700 тис. грн. Ці кошти призначалися для соціальних виплат громадянам.

Зловмисники готували план нападу впродовж півтора місяців: відстежували маршрут інкасаторської машини, вивчали розклад її руху. Задля реалізації свого задуму члени ОЗГ викрали автомобіль, одяглися у форму працівників міліції та озброїлися вогнепальною зброєю.

В результаті оперативно-слідчих заходів злочин було розкрито, а всі його фігуранти затримані.

Згідно з рішенням Старобешівського районного суду підсудні були визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, здійснений організованою групою) Кримінального кодексу України. Організатора засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, двох його поплічників - до 10.