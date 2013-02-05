Джерело: У справі про вбивство харківського судді допитали 18 тисяч свідків
В рамках розслідування кримінальної справи про вбивство харківського судді Володимира Трофимова та його родини вже опитано 18 тисяч свідків.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до слідчої групи.
Як зазначив співрозмовник агентства, до слідчо-оперативної групи безпосередньо входять 36 осіб. Крім того, до розкриття цього вбивства залучено криміналістів, експертів, дільничних, працівників ДАІ.
Водночас, джерело зазначило, що кількість експертиз, призначених у справі, зросла до 526, з яких 216 — вже проведено.
У той же час співрозмовник агентства не уточнив, яка кількість експертиз була призначена на початку розкриття злочину.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року у Харкові невідомі вбили чотирьох людей - суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та членів його сім’ї.
За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний В.Трофимов, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син та 29-річна співмешканка сина.
Убивці забрали з місця злочину відрізані голови убитих.
Сьогодні, 5 лютого, у Харкові було поховано суддю В.Трофимова та членів його родини.