Джерело: У справі про вбивство харківського судді допитали 18 тисяч свідків

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до слідчої групи.

Як зазначив співрозмовник агентства, до слідчо-оперативної групи безпосередньо входять 36 осіб. Крім того, до розкриття цього вбивства залучено криміналістів, експертів, дільничних, працівників ДАІ.

Водночас, джерело зазначило, що кількість експертиз, призначених у справі, зросла до 526, з яких 216 — вже проведено.

У той же час співрозмовник агентства не уточнив, яка кількість експертиз була призначена на початку розкриття злочину.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року у Харкові невідомі вбили чотирьох людей - суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та членів його сім’ї.

За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний В.Трофимов, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син та 29-річна співмешканка сина.

Убивці забрали з місця злочину відрізані голови убитих.

Сьогодні, 5 лютого, у Харкові було поховано суддю В.Трофимова та членів його родини.