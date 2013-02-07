Антимонопольний комітет перевірить нових власників «Металіста»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір перевірити інформацію про те, що компанія «Газ Україна 2009», яка стала відомою після скандального придбання футбольного клубу «Металіст», обіймає фактично монопольне становище на ринку поставок скрапленого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив в.о. голови Комітету Рафаель Кузьмін.

«Ми досить скрупульозно ставимося до будь-якої інформації про те, що та чи інша компанія обіймає ту чи іншу частку на ринку. Проте інформації щодо компанії «Газ України 2009» у нас немає. І звернень народних депутатів (щодо монопольного становища компанії – УНІАН) до нас не надходило. Проте ми візьмемо цю інформацію (про частку «Газу Україна 2009» на ринку - УНІАН) до уваги і використовуватимемо в подальших дослідженнях», - сказав Р.Кузьмін.

Нагадаємо, одразу після заяви Олександра Ярославського про складання повноважень президента «Металіста» з'явилося повідомлення про домовленість з групою «Газ Україна» щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

Довідка УНІАН. Група компаній "Газ Україна" обіймає лідируючі позиції на українському ринку великооптової торгівлі скрапленим газом.

Сьогодні група компаній включає структури, які займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний оборот групи становить близько 10 млрд доларів США.