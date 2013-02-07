Азаров обіцяє зростання ВВП на 3% у цьому році

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це М.Азаров сказав під час зустрічі з головою європейського департаменту МВФ Крістофером Джарвісом.

«Я переконаний, що в 2013 році нам вдасться забезпечити зростання ВВП на рівні 3%», - зазначив М.Азаров.

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За його словами, економічне зростання буде досягнуто, зокрема, з огляду на прогнози експертів, які має уряд, про суттєве зростання вітчизняного агропромислового виробництва у 2013 році. Крім того, у четвертому кварталі 2012 року на світових ринках відбулося зростання цін на металургійну продукцію, і ця тенденція утримується, додав прем`єр-міністр.

М.Азаров також зауважив, що зараз уряд завершує розробку програми активізації внутрішнього виробництва, яка повинна компенсувати економічне уповільнення у 2012 році.

Водночас голова уряду поінформував К.Джарвіса про заходи, які вживає уряд для підтримки економічного зростання та покращання зовнішньоторговельного балансу України, а також для оздоровлення фінансової ситуації в НАК ”Нафтогаз”. Він зазначив, що Україна витримує погоджені параметри дефіциту держбюджету, а монетарна політика НБУ відповідає домовленостям в рамках програми stand-by з МВФ.