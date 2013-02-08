Українські військові відправили до Росії ще одну партію отруйного ракетного палива

Небезпечну рідину у 7 спеціальних залізничних цистернах направлено до Російської Федерації з метою подальшої утилізації, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Це вже друга партія меланжу, яку ми відправили з частини після відновлення співпраці з міжнародною організацією наприкінці 2012 року. Перші сім цистерн кількістю 375 тонн було відправлено торік 18 грудня», – повідомили військові.

Даний захід відбувся у межах реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ, відповідно до якого передбачено вивезення всієї кількості небезпечної рідини з Харківщини у кількості понад 2,7 тисяч тонн меланжу, що зберігалися тут станом на початок грудня 2012 року.

Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли на себе Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

Після вивезення другої партії меланжу на Харківщині залишається ще понад 2,2 тисячі тонн меланжу та речовин інших типів.

Меланж - це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окису азоту та інгібіторів корозії. Високотоксичну рідину застосовують як окислювач ракетного палива у ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять та не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, у тому числі ракетного палива.