У Дніпропетровську піймали бандитів, які сьогодні поранили міліціонера

У Дніпропетровську правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали зловмисників, які сьогодні поранили міліціонера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, «прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство оперуповноваженого карного розшуку, який стався 8 лютого 2013 року близько 8 години ранку, під час затримання зловмисників».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ст. 15 та ч.2 ст. 115 КК України здійснюється слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За даними Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, групу зловмисників затримано у Дніпродзержинську. Серед них є раніше засуджені. У затриманих вилучено два бойових пістолети та травматична зброя,

«Оперуповноважений карного розшуку, який отримав вогнепальне поранення, перебуває в одній із лікарень Дніпропетровська. Його прооперували, стан міліціонера тяжкий», - повідомив кореспонденту УНІАН начальник ВЗГ Олексій Щербатов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, близько 8 години ранку, на одному з автошляхів на виїзді з Дніпропетровська при спробі затримання зловмисників, які пересувались на автомобілі, останні зробили кілька пострілів у бік міліціонерів, які також знаходились в своєму авто. В результаті, оперуповноважений карного розшуку отримав вогнепальне поранення тулуба.

Поранений правоохоронець доставлений в одну з лікарень Дніпропетровська. Повідомлялося, що вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисників.