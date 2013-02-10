В Одесі жінка впала на тротуар разом з балконом

9 лютого о 13:12 у Приморському районі Одеси по вул. Пантелеймонівській, 101 сталося руйнування балкона на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок події постраждала господарка квартири 1936 р.н., яка разом з елементами балкона впала на пішохідну зону вулиці.

До місця події було направлено відділення ГУ ДСНС в Одеській області та муніципальну службу порятунку. Рятувальники огородили місце події та вилучили фрагменти балкона, що загрожували падінням на пішохідну зону вулиці.

Постраждалу жінку з закритим переломом лівої ноги та забоями м’яких тканин госпіталізовано до міської клінічної лікарні № 11.