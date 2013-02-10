На Полтавщині дитина випала з вікна п’ятого поверху

9 лютого о 18:27 від чергового лікаря дитячої міської лікарні м. Кременчук Полтавської області надійшло повідомлення про те, що з 5-го поверху випала дитина 2008 року народження.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС України у Полтавській області, потерпілого направлено до травматологічного відділення з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом пальця руки.

Стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.