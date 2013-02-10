Завтра в Україні знову йтиме сніг з дощем

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях очікується мокрий сніг, місцями сильний.

Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11°, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На решті території часом дощ та мокрий сніг (у східних областях вночі і в Приазов`ї без істотних опадів). Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у північних та Вінницькій областях до 4° морозу), у південних областях та на Дніпропетровщині вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 11°.

В Україні місцями туман, у західних, північних, Вінницькій областях в окремих районах налипання мокрого снігу. На дорогах північної половини ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області очікується невеликий мокрий сніг, часом туман; вдень мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень близько 0°. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.