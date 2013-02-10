Ректор КПІ запропонував відмовитися від дипломів державного зразка

Україні доцільно відмовитися від практики видачі випускникам всіх вишів дипломів державного зразка. Про це в своїй статті для ZN.UA пише ректор НТУУ "Київський політехнічний інститут" Михайло Згуровський.

На думку ректора КПІ, потрібно дозволити ліцензованим ВНЗ видавати дипломи від свого імені, трансформувавши систему акредитації на інститут контролю якості освітніх послуг, а не його гарантування.

"Будучи "у вільному плаванні", кожен виш дуже швидко знайде свою "нішу" і отримає свою оцінку на ринку праці. У свою чергу ринок праці буде меншою мірою дезорієнтований державою в цьому відношенні", - пише Згуровський.

Що стосується якості вищої освіти, то кожен університет України повинен вирішувати цю задачу самостійно, проходячи через національну систему його оцінювання і в перспективі приєднуючись до Європейської асоціації щодо забезпечення якості вищої освіти (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA) в процесі Болонських перетворень, зазначив він.

"На жаль, у звіті Європейської комісії The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report Україна за ознакою незалежності системи оцінювання якості вищої освіти і за рівнем міжнародної участі в зовнішньому забезпеченні якості вищої освіти представлена як країна, яка не відповідає європейським стандартам і рекомендаціям", - підкреслив ректор.