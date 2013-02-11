3% українців вірять у те, що нинішні багатії нажили капітал чесно (опитування)

87% українців вважають нечесним походження першого капіталу більшості нинішніх багатих людей в Україні і лише 3% певні, що ці капітали зароблені чесним шляхом, завдяки таланту та новаторському мисленню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості» повідомив завідувач відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Володимир Резнік.

За його словами, згідно з опитуванням, 14% населення погоджуються, що багаті люди в Україні «повинні сидіти у в’язниці».

Більшість українців - 70% - вважає, що багаті люди повинні сплачувати податки, інвестувати в економіку та створювати нові робочі місця.

Ще 10% очікує від багатих людей доброчинності та спонсорської діяльності.

Водночас лише 2% українців вважають, що багаті люди мають йти у політику і керувати країною.