За демонтаж Леніна в Охтирці міліція завела справу

Працівники міліції розпочали кримінальне провадження за фактом руйнування пам’ятника Леніну в Охтирці Сумської області, яке здійснили більше 10 прихильників партії «Свобода» на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошниченком.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, провадження відкрито за фактом хуліганських дій згідно із ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як ідеться у повідомленні, І.Мірошниченко «особисто заліз на монумент, почепив трос, а далі за допомогою вантажівки споруду було завалено. На численні попередження міліції про вчинення порушниками хуліганських дій учасники акції не звертали уваги. Спроби правоохоронців припинити порушення порядку завершилися тим, що вантажівка була скерована у бік стражів порядку».

Міліція затримала всіх учасників подій і доставила до Охтирського міськвідділу, «серед них місцевих жителів не було, проте багато приїхало з Києва».

У міліції наголосили, що серед учасників акції були й раніше судимі, і в цій ситуації «сліпа довіра політичному лідеру може привести цих людей на лаву підсудних».

Також в МВС підкреслили, що «декотрі народні обранці, користуючись своєю «депутатською недоторканністю», проявляють повну зневагу до закону та втягують звичайних громадян у протиправну діяльність, за яку їм потім доведеться відповідати».