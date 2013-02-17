Кількість постраждалих від вибуху газу в Києві зросла до восьми

Про це УНІАН повідомили в столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили в главку, інформація про надзвичайну подію надійшла сьогодні о 15:17 – в ресторані на вул. Великій Васильківській, 23 стався вибух побутового газу. На місце негайно прибули пожежні підрозділи.

З’ясовано, що причиною вибуху став 20-літровий газовий балон. Опіки 80 % тіла отримали троє людей, решта 5 - тілесні ушкодження. Всіх постраждалих госпіталізовано до київських лікарень.

Внаслідок вибуху пошкоджено несучі конструкції перекриття приміщення на площі 130 кв. м. Інших руйнувань будівлі не сталося. Крім того, як зазначили в управлінні, серйозного займання не виникло.

На місці події працюють оперативно-слідчі групи.