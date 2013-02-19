Банківські дані потерпілого зберігалися в загубленій мобілці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, за допомогою сучасних технологій затриманий зміг перевести в готівку з банківського рахунку гроші в сумі 5 тис грн.

За словами оперуповноваженого оперативно-пошукового сектору відділу карного розшуку Маріупольського міськуправління міліції Олександра Черниги, в чергову частину міліції звернувся заявник, який повідомив міліціонерам, що він став жертвою майстра-шахрая. Як з'ясували правоохоронці, потерпілий кількома днями раніше загубив в центрі міста свій мобільний телефон, в якому зберігалася його особиста інформація, як клієнта однієї з фінансових установ міста.

Зловмисник, скориставшись отриманою інформацією, зняв з банківської картки колишнього власника телефону 5 тис грн і всю суму витратив на продукти харчування та покупку нового одягу.

Коли міліція затримала зловмисника, з'ясувалося, що ним виявився 30-річний місцевий житель, раніше судимий за корисливі злочини.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Зараз фігуранта затримано, і він дає свідчення.