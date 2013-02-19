Міліція вважає, що підозрюваний сам собі завдав два удари ножем

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, правоохоронці встановили, що 3 лютого близько 0.30 ночі біля одного з магазинів у Кіровському районі сталася сварка між кількома чоловіками.

«26-річний зловмисник з метою умисного спричинення смерті своєму ровеснику вдарив його ножем у живіт. Проте не довів свій намір до кінця, оскільки жертва відскочила, і за хлопця заступилися його друзі та старший брат.

Тоді, не приховуючи своїх злочинних намірів, зловмисник накинувся з ножем вже на іншого брата і завдав йому удару в грудну клітку зліва. Після цього нападник втік. А потерпілий був доставлений до лікарні у тяжкому стані», - говориться в повідомленні.

Співробітники міліції розшукали підозрюваного, який перебував на лікуванні в стаціонарі з двома ножовими пораненнями, які, як він стверджує, одержав під час бійки.

Проте слідством було зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що підозрюваний надає неправдиві свідчення з цілого ряду обставин скоєного злочину. У зв'язку з цим міліціонерами висунута версія про те, що тілесні ушкодження зловмисник завдав собі сам, щоб створити для себе пом'якшувальні обставини мотиву злочину.

Особи і обставини конфлікту були встановлені правоохоронцями за сприяння громадян, а також завдяки записам із камери відеоспостереження магазина.

Потерпілими є два брати, 28 і 26 років, які стали жертвами конфлікту з раніше судимим за хуліганство місцевим жителем.

18 лютого фігурант був виписаний з лікарні й затриманий. В даний час у провадженні слідчого відділу Кіровського райвідділу м. Донецька перебуває кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.